Конкурс «Московские мастера» собрал 20 тысяч участников

В столице наградили лауреатов конкурса «Московские мастера». Церемония прошла в Белом зале мэрии.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

«Мы 25 раз провели конкурс (в этом году конкурс проводится 26-й раз) вместе с Конфедерацией промышленников и предпринимателей, с профсоюзами Москвы, и, пожалуй, за все годы это самый масштабный и самый конкурентный конкурс, который преодолеть было чрезвычайно сложно, но вы победили», — заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, в Москве огромные возможности для получения образования и совершенствования навыков в сфере, которая близка.

В конкурсе приняли участие около 20 тыс. человек. Они представляют почти 1,5 тыс. компаний и организаций. Победителями и призёрами стали 123 специалиста.

Ранее сообщалось, что конкурс грантов «Москва — добрый город» пройдёт в пятый раз.