Суд в Крыму арестовал угрожавшего сжечь сотрудника АЗС за букву Z на кепке
- РИА Новости
Об этом пресс-служба МВД региона сообщила в Telegram.
«В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России. Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток», — отмечается в заявлении.
В настоящее время проверочные мероприятия в отношении задержанного продолжаются.
Как указывает РИА Новости, ранее в Telegram-каналах появилось видео с заправочной станции, на котором мужчина угрожает спалить живьём сотрудника АЗС, если ещё раз увидит его в кепке с буквой Z.