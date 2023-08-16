В Свердловской области проводят проверку по факту побега ребёнка из детсада
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального СУ СК России.
«Следственным отделом по Первоуральску организована проверка сообщения о том, что сотрудники детсада не заметили отсутствия четырёхлетнего мальчика во время прогулки. Спустя некоторое время ребёнка удалось найти в районе проезжей части на улице города», — рассказали следователи.
Проверку организовали и в областной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проверяют побег двух шестилетних детей из детсада.