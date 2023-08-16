В Свердловской области проводят проверку по факту побега ребёнка из детсада

В Свердловской области проводят проверку по факту побега четырёхлетнего ребёнка из детского сада в Первоуральске.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального СУ СК России.

«Следственным отделом по Первоуральску организована проверка сообщения о том, что сотрудники детсада не заметили отсутствия четырёхлетнего мальчика во время прогулки. Спустя некоторое время ребёнка удалось найти в районе проезжей части на улице города», — рассказали следователи.

Проверку организовали и в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проверяют побег двух шестилетних детей из детсада.