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В Свердловской области проводят проверку по факту побега ребёнка из детсада

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В Свердловской области проводят проверку по факту побега четырёхлетнего ребёнка из детского сада в Первоуральске.
В Свердловской области проводят проверку по факту побега ребёнка из детсада
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального СУ СК России.

«Следственным отделом по Первоуральску организована проверка сообщения о том, что сотрудники детсада не заметили отсутствия четырёхлетнего мальчика во время прогулки. Спустя некоторое время ребёнка удалось найти в районе проезжей части на улице города», — рассказали следователи.

Проверку организовали и в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге проверяют побег двух шестилетних детей из детсада.

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