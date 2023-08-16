В Рязанской области скончался отбывавший срок за взятки генерал ФСО Лопырёв

Бывший руководитель Службы охраны на Кавказе ФСО России генерал-лейтенант Геннадий Лопырёв, отбывавший наказание по делу о взятках, умер после болезни в Рязанской области. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин.

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырёв, сегодня он скончался в ОКБ (Областной клинической больнице. — RT), ему стало плохо», — приводит РИА Новости его слова.

Боборыкин добавил, что генерал скончался в результате болезни, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Лопырёв был задержан в конце ноября 2016 года по итогам внутренней проверки, в ходе которой выявлены признаки серьёзных нарушений.

Позднее у сына Лопырёва арестовали счета на 63 млн рублей, €1 млн и $350 тыс.