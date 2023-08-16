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На форуме «Армия-2023» обсудили технологии в инфосфере

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На форуме «Армия-2023» состоялся круглый стол телерадиокомпании «Звезда». Он назывался «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре».
На форуме «Армия-2023» обсудили технологии в инфосфере
  • РИА Новости

Об этом телеканал «Звезда» сообщает в своём Telegram-канале.

«Сегодня с нами играют в «информационные напёрстки», ставят перед ложным выбором, несправедливо обвиняют в собственных грехах. Но информационную войну, вопреки устоявшемуся мнению, мы всё равно выигрываем», — сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Со своей стороны, сенатор Маргарита Павлова отметила, что внешние границы выстраиваются благодаря хорошо построенным внутренним границам.

Участники обсудили и сценарий суверенизации российского сегмента интернета.

«Пока мы вынуждены пользоваться иностранными сервисами. Но работа по созданию и налаживанию собственных аналогов идёт, она далека от завершения, но именно сейчас мы должны обсуждать эти вопросы», — заявила руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран.

По итогам дискуссии была принята резолюция с конкретными предложениями по разработке и внедрению мер правового и организационного характера для органов исполнительной и законодательной власти.

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