На форуме «Армия-2023» обсудили технологии в инфосфере

На форуме «Армия-2023» состоялся круглый стол телерадиокомпании «Звезда». Он назывался «Технологии в инфосфере: идейно-ценностные аспекты глобального противостояния и безопасность на внутреннем контуре».

Об этом телеканал «Звезда» сообщает в своём Telegram-канале.

«Сегодня с нами играют в «информационные напёрстки», ставят перед ложным выбором, несправедливо обвиняют в собственных грехах. Но информационную войну, вопреки устоявшемуся мнению, мы всё равно выигрываем», — сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Со своей стороны, сенатор Маргарита Павлова отметила, что внешние границы выстраиваются благодаря хорошо построенным внутренним границам.

Участники обсудили и сценарий суверенизации российского сегмента интернета.

«Пока мы вынуждены пользоваться иностранными сервисами. Но работа по созданию и налаживанию собственных аналогов идёт, она далека от завершения, но именно сейчас мы должны обсуждать эти вопросы», — заявила руководитель дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда» Анна Шафран.

По итогам дискуссии была принята резолюция с конкретными предложениями по разработке и внедрению мер правового и организационного характера для органов исполнительной и законодательной власти.