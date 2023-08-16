Объявлена архитектура деловой программы Московского финансового форума

Стала известна архитектура деловой программы Московского финансового форума, который состоится 28 сентября. Главная тема — «В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации».

В программу вошло 16 мероприятий. Например, способы повышения благосостояния граждан будут обсуждаться на панельных дискуссиях, посвящённых финансовой грамотности и долгосрочным сбережениям.

Кроме того, участники обсудят пути развития региональных финансов и повышения экономического потенциала регионов.

В ходе деловой программы рассмотрят и такие темы, как трансформация налоговой политики, управление государственными финансами, публичная ответственность, система закупок.

Отдельное внимание будет уделено развитию рынка труда, ювелирной индустрии, алкогольного и табачного рынков.