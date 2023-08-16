Собянин рассказал, что студенты колледжей Москвы смогут освоить до пяти профессий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работе по модернизации среднего профессионального образования в колледжах столицы.

Об этом сообщает «Москва 24».

По словам мэра, в конце июня в московских колледжах началась приёмная кампания. В среднем было подано восемь заявлений на одно бюджетное место.

Утверждается, что обучение в образовательных учреждениях проходит по 164 специальностям, охватывающим почти все отрасли современной экономики и социальной сферы.

Также Собянин отметил, что в зависимости от направления студенты могут освоить от двух до пяти профессий.

Ранее президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.