Движение по Крымскому мосту из Краснодарского края в сторону Крыма восстановили
Движение машин по Крымскому мосту из Краснодарского края в сторону полуострова восстановлено.
- РИА Новости
Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Отмечается, что на выезд с полуострова движение ещё закрыто.
Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.
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