Движение по Крымскому мосту из Краснодарского края в сторону Крыма восстановили

Движение машин по Крымскому мосту из Краснодарского края в сторону полуострова восстановлено.

Об этом сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на автоподходах к мосту.

Отмечается, что на выезд с полуострова движение ещё закрыто.

Ранее движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было временно приостановлено.