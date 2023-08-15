На электроподстанции в Ленобласти разгорелся пожар 1-го ранга

Электроподстанция загорелась в населённом пункте Новосергиевка Ленинградской области, пожару присвоили 1-й ранг сложности.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по правопорядку и безопасности Ленинградской области.

Известно, что сообщение о пожаре поступило в 18:56 мск. На месте работают сотрудники подразделения Леноблпожспаса.

«Восточная электрическая подстанция горит открытым огнём по всей площади электроподстанция АТ3/3. Автоматический ранг пожара — 1-2», — говорится в сообщении.

Также на текущий момент нет информации о площади возгорания, а сведения о пострадавших до сих пор отсутствуют.

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