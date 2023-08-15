В Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках в июле

В июле 2023 года в Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках — в квадратных метрах прирост составил 25% к аналогичному периоду 2022 года и 5% — к июню 2023-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Level Group.

«В июле 2022 года продажи были существенно ниже уровня 2021 года — это говорит о повышении спроса на фоне снижения покупательской активности в прошлом году. Сравнивая показатели июля 2023 года и июля 2021 года, мы видим, что динамика спроса в квадратных метрах сопоставима», — рассказали специалисты.

В июле положительная динамика продаж отмечалась почти у всех лидеров рынка недвижимости.

Ранее руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских в беседе с URA.RU прокомментировал снижение цен на аренду коттеджей в Екатеринбурге.