В Москве зафиксировали рост продаж жилья в новостройках в июле
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Level Group.
«В июле 2022 года продажи были существенно ниже уровня 2021 года — это говорит о повышении спроса на фоне снижения покупательской активности в прошлом году. Сравнивая показатели июля 2023 года и июля 2021 года, мы видим, что динамика спроса в квадратных метрах сопоставима», — рассказали специалисты.
В июле положительная динамика продаж отмечалась почти у всех лидеров рынка недвижимости.
Ранее руководитель пресс-службы агентства недвижимости «Этажи» Иван Камельских в беседе с URA.RU прокомментировал снижение цен на аренду коттеджей в Екатеринбурге.