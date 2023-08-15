Минэкономразвития заявило о расширении возможностей «Госуслуг» для бизнеса

Возможности портала «Госуслуги» для российских бизнесменов будут расширены. Об этом говорится на официальном сайте Минэкономразвития России.

В личном кабинете юридического лица появится 12 вкладок с наиболее нужными сферами для предпринимателей, например «Контроль и надзор», «Лицензии, Разрешения» и др. В скором времени также появится цифровой ассистент — робот «Макс».

Кроме того, сообщается, что на портале можно будет записаться на консультирование контрольного органа (в различных формах) и на проведение профилактического визита.

Ранее в Минцифры сообщили, что на портале «Госуслуги» появился сервис оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами.