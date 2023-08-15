Источник RT: информация об угрозе в парке «Зарядье» в Москве не подтвердилась
Информация об угрозе для сотрудников и посетителей «Зарядья» в Москве не подтвердилась, сообщил источник RT в парке.
- globallookpress.com
- © Alexander Legky
«Зарядье» возвращается к штатному режиму работы, сообщил собеседник.
Ранее администрация сообщила, что московский парк «Зарядье» временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении на территории неопознанного устройства.
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