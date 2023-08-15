В пермском управлении МЧС прокомментировали ЧП с утечкой аммиака на мясокомбинате
- РИА Новости
Об этом информирует URA.RU.
«Из здания самостоятельно эвакуировались 220 человек. К сожалению, в результате происшествия имеются пострадавшие», — сказано в сообщении ведомства.
Там проинформировали, что пробы воздуха не показали превышения ПДК за пределами мясожирового цеха, «угрозы для здоровья и жизни населения нет».
Выход аммиака произошёл в одном из помещений, расположенных на производственной площадке ЗАО «Агрофирма Мясо» 15 августа в 10:20. На место происшествия прибыли спасатели и спецтехника.
Обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.
В июле сообщалось о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.