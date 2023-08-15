Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане», — говорится в заявлении.
Вместе с этим он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.