Узнать больше

Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане.
Путин выразил соболезнования родственникам погибших в результате взрыва на АЗС в Дагестане
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане», — говорится в заявлении.

Вместе с этим он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. 

Ранее стало известно, что в здании автосервиса в Махачкале произошёл взрыв. По последним данным, число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 30.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить