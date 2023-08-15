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Центр медицины катастроф: 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале

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RT
Дагестанский центр медицины катастроф сообщил, что 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве и пожаре в автосервисе и на АЗС в Махачкале.
Центр медицины катастроф: 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
  • © МЧС России

Сообщение приводит Интерфакс.

«По предварительным данным, на данную минуту погибли 12 человек, в том числе двое детей, ещё 50 человек пострадали», — заявили в центре.

В свою очередь, Минздрав России сообщил, что шесть человек, в том числе двое детей, погибли, а число пострадавших составило 42.

По данным врача местной больницы, пострадавшие продолжают прибывать.

Ранее МЧС опубликовало видео с места пожара на автозаправочной станции и в автосервисе в Махачкале.

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