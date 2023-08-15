Центр медицины катастроф: 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве на АЗС в Махачкале
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Сообщение приводит Интерфакс.
«По предварительным данным, на данную минуту погибли 12 человек, в том числе двое детей, ещё 50 человек пострадали», — заявили в центре.
В свою очередь, Минздрав России сообщил, что шесть человек, в том числе двое детей, погибли, а число пострадавших составило 42.
По данным врача местной больницы, пострадавшие продолжают прибывать.
Ранее МЧС опубликовало видео с места пожара на автозаправочной станции и в автосервисе в Махачкале.