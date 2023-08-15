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Первый замглавы Минздрава России Фисенко вылетел в Дагестан

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Первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации медпомощи пострадавшим при взрыве на АЗС в Махачкале.

Об этом сообщили в ведомстве.

«Первый замминистра здравоохранения России Виктор Фисенко вылетел в Дагестан для организации оказания помощи пострадавшим в результате взрыва на автозаправке в Махачкале», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее МЧС опубликовало видео с места пожара на автозаправочной станции и в автосервисе в Махачкале.

По данным Дагестанского центра медицины катастроф, шесть человек погибли и 35 пострадали при пожаре и взрыве в автосервисе и на автозаправочной станции в Махачкале.

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