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В прокуратуре Дагестана начали проверку по факту взрыва на заправке в Махачкале

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Сотрудники прокуратуры Дагестана начали проведение проверки после взрыва на заправке в Махачкале.

Об этом ведомство заявило в своём Telegram-канале.

По данным прокуратуры, на место происшествия выехали заместитель прокурора республики Сергей Кузнецов и прокурор Махачкалы Шамиль Магомедов для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверки по факту возгорания.

Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве на АЗС в Махачкале выросло до пяти, десять человек пострадали. Глава республики Сергей Меликов заявил, что ситуация находится на его личном контроле.

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