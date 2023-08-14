На сезонных маршрутах Мострансавто совершили более 450 тысяч поездок

На сезонных маршрутах Мострансавто за апрель — август совершили более 450 тыс. поездок.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу компании.

В 2023 году Мострансавто обслуживает свыше 40 автобусных маршрутов к садовым и дачным товариществам. Дополнительное транспортное сообщение организовано более чем в 20 городских округах.

По самым востребованным маршрутам автобусы будут ходить до ноября.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток международного аэропорта Волгограда в январе — июле 2023 года достиг 884 091 человека, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022-го.