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Около 800 автомобилей стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

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Около 800 транспортных средств стоит в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту.
Около 800 автомобилей стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту
  • РИА Новости

Об этом сообщает информационный центр по ситуации на мосту.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 200 транспортных средств, время ожидания около часа», — сказано в сообщении в Telegram-канале центра.

Уточняется, что со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 600 автомобилей. Время ожидания при этом около двух часов.

Ранее сообщалось, что около 1,8 тыс. автомобилей стоит в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту.

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