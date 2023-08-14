Около 800 автомобилей стоят в очереди на проезд по Крымскому мосту

Около 800 транспортных средств стоит в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту.

Об этом сообщает информационный центр по ситуации на мосту.

«Со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 200 транспортных средств, время ожидания около часа», — сказано в сообщении в Telegram-канале центра.

Уточняется, что со стороны Керчи в очереди перед пунктом досмотра находится 600 автомобилей. Время ожидания при этом около двух часов.

Ранее сообщалось, что около 1,8 тыс. автомобилей стоит в очереди перед пунктами досмотра на Крымском мосту.