Частный мастер пострадал при взрыве холодильника на Ходынском бульваре в Москве
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Об этом информирует прокуратура столицы.
«По предварительной информации, частный мастер прибыл в квартиру жилого дома на Ходынском бульваре для ремонта бытовой техники (холодильника)», — заявили в надзорном ведомстве.
Отмечается, что в результате произошедшего в ходе ремонтных работ инцидента мужчине потребовалась помощь. Его осматривают врачи.
По данному факту проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре произошёл взрыв.
В результате ЧП из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама.