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Частный мастер пострадал при взрыве холодильника на Ходынском бульваре в Москве

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Частный мастер пострадал в результате взрыва холодильника на Ходынском бульваре в Москве.
Частный мастер пострадал при взрыве холодильника на Ходынском бульваре в Москве
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом информирует прокуратура столицы.

«По предварительной информации, частный мастер прибыл в квартиру жилого дома на Ходынском бульваре для ремонта бытовой техники (холодильника)», — заявили в надзорном ведомстве.

Отмечается, что в результате произошедшего в ходе ремонтных работ инцидента мужчине потребовалась помощь. Его осматривают врачи.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилом комплексе «Лайнер» на Ходынском бульваре произошёл взрыв.

В результате ЧП из квартиры на 16-м этаже вылетела оконная рама.

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