МВД: в Петербурге проводится проверка по факту стрельбы по входной двери квартиры

В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту стрельбы по входной двери квартиры. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».

Отмечается, что в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение от мужчины о женских криках.

По его словам, когда он вышел на балкон, увидел девушку из квартиры сверху. Она сказала ему, что друзья два дня назад заперли её в квартире и куда-то уехали.

Когда на место происшествия прибыли наряды полиции, при общении с правоохранителями через дверь женщина произвела выстрел по входной двери из неустановленного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Женщина задержана полицейскими.

4 августа на Моховой улице в Москве произошла авария, после чего один из водителей устроил стрельбу из травматического оружия.