Узнать больше

МВД: в Петербурге проводится проверка по факту стрельбы по входной двери квартиры

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге проводится проверка по факту стрельбы по входной двери квартиры. Об этом сообщает «МВД МЕДИА».
МВД: в Петербурге проводится проверка по факту стрельбы по входной двери квартиры
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Отмечается, что в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение от мужчины о женских криках.

По его словам, когда он вышел на балкон, увидел девушку из квартиры сверху. Она сказала ему, что друзья два дня назад заперли её в квартире и куда-то уехали.

Когда на место происшествия прибыли наряды полиции, при общении с правоохранителями через дверь женщина произвела выстрел по входной двери из неустановленного оружия.

В результате инцидента никто не пострадал.

Женщина задержана полицейскими.

4 августа на Моховой улице в Москве произошла авария, после чего один из водителей устроил стрельбу из травматического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить