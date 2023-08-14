МВД: в Петербурге проводится проверка по факту стрельбы по входной двери квартиры
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Отмечается, что в полицию Невского района Петербурга поступило сообщение от мужчины о женских криках.
По его словам, когда он вышел на балкон, увидел девушку из квартиры сверху. Она сказала ему, что друзья два дня назад заперли её в квартире и куда-то уехали.
Когда на место происшествия прибыли наряды полиции, при общении с правоохранителями через дверь женщина произвела выстрел по входной двери из неустановленного оружия.
В результате инцидента никто не пострадал.
Женщина задержана полицейскими.
4 августа на Моховой улице в Москве произошла авария, после чего один из водителей устроил стрельбу из травматического оружия.