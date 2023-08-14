Житель Москвы получил одиннадцать лет колонии за убийство жены

Суд признал жителя Москвы виновным в убийстве жены, тело которой было обнаружено в машине, мужчина приговорён к 11 годам колонии, сообщает столичная прокуратура.

«Суд признал подсудимого Николая Грубняка виновным по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, 3 декабря 2022 года на парковке у одного из домов на Вешняковской улице Грубняк четырежды выстрелил из огнестрельного оружия в свою жену, которая находилась в автомобиле.

От полученных ранений женщина скончалась.

Ранее следователи установили причастность к убийству подростка в Москве его знакомого 2010 года рождения, он дал признательные показания.