Узнать больше

Житель Москвы получил одиннадцать лет колонии за убийство жены

Короткая ссылка
Суд признал жителя Москвы виновным в убийстве жены, тело которой было обнаружено в машине, мужчина приговорён к 11 годам колонии, сообщает столичная прокуратура.
Житель Москвы получил одиннадцать лет колонии за убийство жены
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Суд признал подсудимого Николая Грубняка виновным по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, 3 декабря 2022 года на парковке у одного из домов на Вешняковской улице Грубняк четырежды выстрелил из огнестрельного оружия в свою жену, которая находилась в автомобиле.

От полученных ранений женщина скончалась.

Ранее следователи установили причастность к убийству подростка в Москве его знакомого 2010 года рождения, он дал признательные показания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить