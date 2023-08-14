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Мэр Уссурийска объяснил эмоциональный разговор с жителями о помощи на фоне подтоплений

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Мэр Уссурийска Евгений Корж прокомментировал RT видео, на котором он эмоционально беседует с местными жителями об отсутствии федеральной помощи городу, в котором произошли подтопления.
Мэр Уссурийска объяснил эмоциональный разговор с жителями о помощи на фоне подтоплений
  • © adm-ussuriisk.ru

В ролике, который разошёлся в сети, слышны слова Евгения Коржа: «Ни копейки денег нам не дали! Все реки федеральные! Нам туда зайти вообще не дают!».

Чиновник отметил, что во время поездки в пострадавшие районы он попал в пробку, возникшую из-за того, что несколько мужчин перекрыли дорогу.

«У меня именно эта ситуация и вызвала возмущение. Они мне начали говорить, что якобы мы реки не чистим. А они ж федеральные! Я от этого возмущения и ругнулся там где-то. Я им и сказал: мол, вы что делаете-то, мужики, людям мешаете. Я не видел, что они меня снимают, — конечно, разговаривал бы по-другому. Я им сказал потом, что никто нас не бросил — нам помогут, всё сделаем», — заявил чиновник.

13 августа сообщалось, что почти 800 человек эвакуировали в подтопленном Уссурийске в Приморье за два дня.

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