В Петербурге арестовали главу стройфирмы за хищения на работах в Музее обороны Севастополя

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга арестовал на месяц гендиректора частной строительной компании Анну Михайлову по подозрению в хищении 52,4 млн рублей на поставках материалов для работ в Музее героической обороны и освобождения Севастополя.

Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Задержанной вменяют ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Михайлова будет находиться под стражей до 6 сентября 2023 года.

Женщина свою вину отрицает и называет подозрения в свой адрес «голословными». Она попросила у суда отказать следствию в её аресте, так как из-за этого может быть парализована деятельность её компании, которая занимается строительством, в том числе социальных объектов.

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд заключил под стражу гражданина Узбекистана, который пытался поджечь военкомат в Петербурге.