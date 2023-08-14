В Петербурге арестовали главу стройфирмы за хищения на работах в Музее обороны Севастополя
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Петербурга.
Задержанной вменяют ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Михайлова будет находиться под стражей до 6 сентября 2023 года.
Женщина свою вину отрицает и называет подозрения в свой адрес «голословными». Она попросила у суда отказать следствию в её аресте, так как из-за этого может быть парализована деятельность её компании, которая занимается строительством, в том числе социальных объектов.
Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд заключил под стражу гражданина Узбекистана, который пытался поджечь военкомат в Петербурге.