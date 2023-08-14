ГП России предупредила об ответственности за повышение цен на социально значимые товары
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Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова были приняты меры по защите граждан от манипуляций с ценами на продовольствие.
Отмечается, что участники рынка своими действиями могут спровоцировать социальную напряжённость.
Ранее Минсельхоз сообщил, что российские производители картофеля понизили цены на 23,5%.