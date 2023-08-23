Историк Кнутов назвал победу СССР в Курской битве началом перелома хода войны

В России 23 августа отмечают День воинской славы, а именно День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). По такому случаю военный историк Юрий Кнутов рассказал RT о значении и об особенностях этого сражения.

По словам Кнутова, Курская битва — это начало коренного перелома в Великой Отечественной войне.

«Она сыграла важнейшую роль, потому что именно с Курской битвы противник практически не имел стратегической инициативы и активными наступательными боевыми действиями не отличался. Курская битва — это последний период, когда вермахт пытался реализовать свои планы: уничтожить наши войска, собранные на Курском выступе, и развить наступление на Москву, что было сорвано», — уточнил он.

Одна из особенностей Курской битвы, как отметил собеседник RT, заключалась в том, что советское командование впервые спланировало тщательную оборонительную операцию, а также разделило войска на две части: для обороны и наступления.

«Вместе с тем серьёзно поработала разведка, которая выявила планы гитлеровского командования, направления главных ударов. Заранее были подготовлены мощнейшие укрепления, количество использовавшихся за годы войны мин было рекордным, тщательно была распланирована линия обороны», — добавил историк.

Ещё одна особенность сражения состояла в подготовке фашистской Германии к бою. В частности, гитлеровские специалисты разработали знаменитые танки «Пантера».

«Тогда советская сторона пришла к выводу, что наши танки Т-34-76 и Т-70 не в состоянии бороться с этой техникой... В таких условиях бои можно было вести только за счёт манёвренных действий, количественного перевеса в технике, что, собственно, среди прочего обеспечило нам победу», — объяснил специалист.

Наиболее значимым эпизодом в рамках Курской битвы является сражение на Прохоровском поле. В случае победы здесь у гитлеровского командования могла бы появиться возможность выйти на оперативный простор, взять Курск, окружить советскую группировку, уничтожить её и развить наступление в сторону Москвы, напомнил Кнутов.

«Сделать им это не удалось. Немецкие войска не прошли и были вынуждены отойти на исходные рубежи, а затем и отступить», — констатировал эксперт.

В целом победу под Курском можно считать грандиозной во всех отношениях, потому что именно она дала всему миру понять, что гитлеровская Германия войну проиграла. Итоги Курской битвы привели к фактическому уничтожению немецких бронетанковых войск, к росту партизанского движения по всему миру. Союзники, в свою очередь, активно начали заниматься открытием второго фронта, потому что поняли, что Советский Союз и без них в состоянии освободить Европу от гитлеризма, заявил Кнутов.

«После битвы в СССР сделали выводы. Так, активно развивается артиллерия, в том числе большого калибра, модернизируются старые танки, создаются новые тяжёлые танки, появляется серия самоходок. Битва стала толчком для развития оборонно-промышленного комплекса, который очень серьёзно повлиял на ход дальнейшей войны... А с современной точки зрения те линии обороны, которые создавались к Курской битве, нашли своё выражение в специальной военной операции», — резюмировал эксперт.

Как отмечается на сайте Минобороны России, Курская битва является одним из крупнейших сражений времён Второй мировой войны. С обеих сторон в неё были вовлечены более 4 млн человек, свыше 69 тыс. орудий и миномётов, больше 13 тыс. танков и САУ, до 12 тыс. самолётов.

Она представляла собой совокупность стратегических оборонительной (5—23 июля) и наступательных (12 июля—23 августа) операций.

В ходе сражения потери противника превысили 500 тыс. человек, а потери советских войск — 254,5 тыс. человек — безвозвратные, 608,8 тыс. — санитарные.