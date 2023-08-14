Житель Казани украл у тюменских банков более 750 тысяч рублей
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Об этом сообщается в Telegram прокуратуры Тюменской области.
По данным надзорного ведомства, 56-летний житель Казани приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты, при этом возвращать деньги он не намеревался.
«В результате преступных действий банковским организациям причинён ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей», — отмечается в заявлении.
Уточняется, что кредиты выдавали злоумышленнику для приобретения ноутбука, мобильных телефонов, аксессуаров к ним и т. п.
«Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК России», — добавили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении сообщника преступника выделено в отдельное производство.
Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.