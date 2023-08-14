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Житель Казани украл у тюменских банков более 750 тысяч рублей

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Житель Казани украл у тюменских банков более 750 тыс. рублей с помощью поддельного паспорта.
Житель Казани украл у тюменских банков более 750 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Jade Brookbank

Об этом сообщается в Telegram прокуратуры Тюменской области.

По данным надзорного ведомства, 56-летний житель Казани приехал в областной центр и по поддельному паспорту, предоставленному ему его сообщником, оформлял кредитные карты, при этом возвращать деньги он не намеревался.

«В результате преступных действий банковским организациям причинён ущерб на сумму свыше 750 тыс. рублей», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что кредиты выдавали злоумышленнику для приобретения ноутбука, мобильных телефонов, аксессуаров к ним и т. п.

«Он признан виновным по ч. 3 ст. 159 УК России», — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении сообщника преступника выделено в отдельное производство.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу МВД сообщил о задержании подозреваемого в попытке кражи у пенсионера почти 1 млн рублей.

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