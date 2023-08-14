Путин заявил о росте в России рынка продуктов, использующих искусственный интеллект

Президент России Владимир Путин заявил о росте российского рынка продуктов, использующих искусственный интеллект.

Об этом он сказал в обращении к участникам форума «Армия-2023».

«Предлагаем обратить внимание на инновационную гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники», — сказал российский лидер.

По его словам, в текущем году деловая программа форума, состоящая из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта.

«Год от года у нас растёт объём рынка продуктов, в которых используются технологии искусственного интеллекта», — отметил он.

Ранее Путин назвал необходимым постоянно укреплять позиции страны в области искусственного интеллекта на собственной базе.