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В Приморье заявили ещё об одном топливном загрязнении в затопленном населённом пункте

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Представитель Министерства ГО и ЧС Приморской области заявил, что топливные загрязнения отмечаются ещё в одном затопленном населённом пункте Приморья.
В Приморье заявили ещё об одном топливном загрязнении в затопленном населённом пункте
  • Gettyimages.ru
  • © James L. Amos

Как отметил в беседе с РИА Новости представитель министерства, загрязнение зафиксировано в Покровке.

«Это сопутствующие наводнению загрязнения... Отработка, масла, топливо попадают в паводковые воды. Такая же ситуация в Уссурийске наблюдалась», — пояснил он.

До этого власти заявляли о завершении очистки разлившегося мазута в подтопленном районе Семь Ветров в Уссурийске.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Кировском районе Приморья затопило пляж.

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