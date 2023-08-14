В Приморье заявили ещё об одном топливном загрязнении в затопленном населённом пункте
- Gettyimages.ru
- © James L. Amos
Как отметил в беседе с РИА Новости представитель министерства, загрязнение зафиксировано в Покровке.
«Это сопутствующие наводнению загрязнения... Отработка, масла, топливо попадают в паводковые воды. Такая же ситуация в Уссурийске наблюдалась», — пояснил он.
До этого власти заявляли о завершении очистки разлившегося мазута в подтопленном районе Семь Ветров в Уссурийске.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Кировском районе Приморья затопило пляж.