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Путин направил приветствие участникам молодёжного образовательного форума «Машук»

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Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодёжного образовательного форума «Машук» платформы Росмолодёжь.
Путин направил приветствие участникам молодёжного образовательного форума «Машук»
  • © Росмолодежь

Отмечается, что за две смены в Пятигорске Всероссийский молодёжный образовательный форум «Машук», входящий в линейку платформы Росмолодёжь, соберёт более 2 тыс. участников из 87 регионов.

Как сообщила заместитель председателя правительства Ставропольского края Лариса Калинченко, президент России пожелал участникам форума плодотворной работы и воплощения в жизнь намеченных планов.

«В Год педагога и наставника в Пятигорске собрались молодые преподаватели, специалисты по дошкольному обучению, студенты педагогических вузов и средних учебных заведений. Все вы готовы посвятить себя благородному и очень важному делу — обучению и воспитанию подрастающего поколения», — зачитала обращение российского лидера Калинченко.

Как уточняется, в обращении он также отметил, что форум, его содержательные дискуссии, встречи со старшими и опытными коллегами, безусловно, помогут участникам события успешно овладеть профессией.

«Сделать всё возможное, чтобы ваши воспитанники росли здоровыми, умными, осознающими значимость высоких духовно-нравственных ценностей, традиций патриотизма, гражданственности, честного служения Родине», — заключил Путин.

Участниками форума являются педагоги и учителя, советники по воспитательной работе, преподаватели, экскурсоводы, библиотекари, воспитатели и специалисты в сфере дошкольного образования, студенты педагогических вузов и ссузов, учителя-блогеры, вожатые и наставники в различных направлениях, а также дети и подростки от 14 до 17 лет, которые проявляют интерес к профессии учителя. 

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