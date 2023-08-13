В Приморье подтопило 11 медучреждений
- РИА Новости
Как напоминает ТАСС, с 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, что вызвало подъём уровня воды в реках.
«В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объёме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах», — говорится в сообщении.
Ранее спасатели эвакуировали более 1 тыс. человек из подтопленных территорий Уссурийского городского округа.