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В Приморье подтопило 11 медучреждений

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В Приморском крае подтопило 11 медицинских учреждений, они продолжают работать и обеспечены препаратами, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В Приморье подтопило 11 медучреждений
  • РИА Новости

Как напоминает ТАСС, с 9 по 11 августа на юге Приморья прошли сильные дожди, что вызвало подъём уровня воды в реках.

«В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объёме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах», — говорится в сообщении.

Ранее спасатели эвакуировали более 1 тыс. человек из подтопленных территорий Уссурийского городского округа.

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