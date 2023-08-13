В «Турпомощи» рассказали о ситуации с туристами, которые не могут покинуть Турцию

Директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко в беседе с RT рассказал о существующем регламенте помощи туристам при задержке авиарейсов.

Ранее в СМИ появилась информация, что пассажиры рейса Анталия — Екатеринбург, которые сутки не могут вылететь из Турции, были размещены в пятизвёздочном отеле.

Собеседник RT сообщил, что ситуация находится под контролем у оператора и жалоб от туристов не поступало.

«Наши действия там не требуются, туристы под защитой. Как только авиационная компания будет в состоянии выполнить технический рейс, туристов вернут», — добавил Осауленко.

Он отметил, что туроператоры знают, что делать при возникновении подобной ситуации.

По словам Осауленко, туристы будут находиться в отеле, где ранее были размещены, вплоть до вылета обратного рейса.

«На самом деле рейс задерживается не по вине туроператора, у авиакомпании есть технические вопросы, которые необходимо решать. И по авиационному законодательству, как российскому, так и международному, в принципе, это всё должна делать авиакомпания. То есть через два часа задержки (предоставить. — RT) воду, через четыре часа — кушать, через шесть часов — селить (в отель. — RT)», — заключил специалист.

Он заключил, что «в этом плане всё идёт в соответствии с теми регламентами, которые существуют».