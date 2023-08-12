В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева

В Тюмени прошла церемония перезахоронения останков бывшего городского головы, купца Андрея Текутьева и его жены Евдокии.

Об этом сообщает URA.RU.

Церемонию провёл митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

С речью выступил мэр Руслан Кухарук. Он также возложил цветы к гробу Текутьева.

Текутьев был городским головой в 1899—1911 годах. За счёт его средств построили больницу и первое в Тюмени здание театра. В 1906 году купец получил звание почётного гражданина города. Его останки обнаружили в мае 2020 года при реставрации церкви Спаса.

Ранее сообщалось, что в Крыму перезахоронили останки 68 участников Великой Отечественной войны.