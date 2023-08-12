В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева
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Об этом сообщает URA.RU.
Церемонию провёл митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.
С речью выступил мэр Руслан Кухарук. Он также возложил цветы к гробу Текутьева.
Текутьев был городским головой в 1899—1911 годах. За счёт его средств построили больницу и первое в Тюмени здание театра. В 1906 году купец получил звание почётного гражданина города. Его останки обнаружили в мае 2020 года при реставрации церкви Спаса.
Ранее сообщалось, что в Крыму перезахоронили останки 68 участников Великой Отечественной войны.