Узнать больше

В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева

Короткая ссылка
В Тюмени прошла церемония перезахоронения останков бывшего городского головы, купца Андрея Текутьева и его жены Евдокии.
В Тюмени перезахоронили останки купца Текутьева
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU.

Церемонию провёл митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий.

С речью выступил мэр Руслан Кухарук. Он также возложил цветы к гробу Текутьева.

Текутьев был городским головой в 1899—1911 годах. За счёт его средств построили больницу и первое в Тюмени здание театра. В 1906 году купец получил звание почётного гражданина города. Его останки обнаружили в мае 2020 года при реставрации церкви Спаса.

Ранее сообщалось, что в Крыму перезахоронили останки 68 участников Великой Отечественной войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить