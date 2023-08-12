В Москве заявили о росте объёмов производства мебели

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что столичные мебельные предприятия за первые пять месяцев этого года нарастили объём производства более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба городского комплекса экономполитики, которая приводит заявление заммэра.

Как отметил Ефимов, в Москве на сегодняшний день работает 90 мебельных фабрик, четыре из которых относится к средним и к крупным предприятиям.

«За первые пять месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 млрд рублей, что на 43,2% превышает показатель за аналогичный период 2022 года», — отметил он.

Ефимов также добавил, что на московских предприятиях изготавливается номенклатура мебельных изделий из совершенно разных материалов.

Ранее НСН сообщала, что на создание производств и технопарков в Москве направят 427 млрд рублей инвестиций.