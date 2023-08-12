В Москве заявили о росте объёмов производства мебели
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба городского комплекса экономполитики, которая приводит заявление заммэра.
Как отметил Ефимов, в Москве на сегодняшний день работает 90 мебельных фабрик, четыре из которых относится к средним и к крупным предприятиям.
«За первые пять месяцев этого года оборот столичных производителей мебели составил 7,88 млрд рублей, что на 43,2% превышает показатель за аналогичный период 2022 года», — отметил он.
Ефимов также добавил, что на московских предприятиях изготавливается номенклатура мебельных изделий из совершенно разных материалов.
Ранее НСН сообщала, что на создание производств и технопарков в Москве направят 427 млрд рублей инвестиций.