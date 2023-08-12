Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — указано в заявлении.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Керченского пролива силами ПВО сбито две вражеские ракеты. В свою очередь, советник главы Крыма Олег Крючков заявил о постановке спецслужбами России дымовой завесы на Крымском мосту.
Позднее в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался нанести удар по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант.