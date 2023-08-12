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В Петербурге начали проверку по факту возгорания прогулочного катера на реке Мойке

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Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как на реке Мойке в центре Санкт-Петербурга загорелся прогулочный катер «Казанова».
В Петербурге начали проверку по факту возгорания прогулочного катера на реке Мойке
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

«Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на реке Мойке», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 12 августа.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.

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