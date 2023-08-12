В Петербурге начали проверку по факту возгорания прогулочного катера на реке Мойке
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ведомства.
«Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на реке Мойке», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошёл в ночь на 12 августа.
Информации о возможных пострадавших не приводится.
12 июня два танкера столкнулись на реке Лене в Иркутской области, из-за чего была повреждена ёмкость почти с 140 т бензина на одном из судов.