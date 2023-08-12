Губернатор Гладков: система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
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Об этом Гладков написал в Telegram.
«На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника», — говорится в сообщении.
Ещё один БПЛА был сбит в посёлке Батрацкая Дача в Шебекинском округе, добавил Гладков.
По словам губернатора, пострадавших нет.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО в ночь на 12 августа сбили беспилотник в Дзержинском районе.