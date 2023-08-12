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Губернатор Гладков: система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила 11 августа два беспилотника в разных районах региона.
Губернатор Гладков: система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области
  • © Минобороны РФ

Об этом Гладков написал в Telegram.

«На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника», — говорится в сообщении.

Ещё один БПЛА был сбит в посёлке Батрацкая Дача в Шебекинском округе, добавил Гладков.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО в ночь на 12 августа сбили беспилотник в Дзержинском районе.

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