Губернатор Гладков: система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что российская система противовоздушной обороны сбила 11 августа два беспилотника в разных районах региона.

Об этом Гладков написал в Telegram.

«На подлёте к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника», — говорится в сообщении.

Ещё один БПЛА был сбит в посёлке Батрацкая Дача в Шебекинском округе, добавил Гладков.

По словам губернатора, пострадавших нет.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что средства ПВО в ночь на 12 августа сбили беспилотник в Дзержинском районе.