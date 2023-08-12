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В Приморском океанариуме эвакуировали людей из-за угрозы взрыва бомбы

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Главный корпус Приморского океанариума эвакуировали после того, как один мужчина заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе океанариума, объявивший о наличии бомбы посетитель находился в нетрезвом состоянии.

«Сотрудники Росгвардии приняли решение эвакуировать посетителей и сотрудников океанариума из главного корпуса. Была проведена проверка», — отметили в пресс-службе.

Уточняется, что бомбы обнаружено не было и океанариум снова открыли, а лжеминёра задержали, с ним будут проводиться доследственные мероприятия.

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