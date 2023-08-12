МВД обжаловало решение суда, обязавшего полицейского выплатить провокатору 36 тысяч рублей

Управление МВД по Архангельской области подало жалобу на решение суда, обязавшего местного полицейского выплатить 36 тыс. рублей провокатору, выкрикнувшему лозунг украинских националистов.

Инцидент произошёл в марте 2022 года, когда к полицейскому Першину обратился гражданин Ряков со словами «Слава Украине!». После этого мужчина был задержан. В отношении него составили протокол за дискредитацию армии России, однако суд его не удовлетворил.

Першин позднее как гражданское лицо обратился в суд с требованием обязать Рякова удалить видео инцидента с его участием, однако суд иск не поддержал.

В ответ на это Ряков предъявил иск полицейскому с требованием взыскать с него 50 тыс. рублей в возмещение расходов на адвоката. 7 августа суд частично удовлетворил его иск и постановил выплатить 36 тыс. рублей.

Сам Першин сообщил RT, что обжаловать решение суда не будет и готов выплатить эти деньги.

«Защитников у меня нет», — сказал он.

В начале января представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда «салютовали вермахту и частям СС».

Она добавила, что коллаборационисты приняли это приветствие «не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС».