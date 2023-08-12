МВД обжаловало решение суда, обязавшего полицейского выплатить провокатору 36 тысяч рублей
Инцидент произошёл в марте 2022 года, когда к полицейскому Першину обратился гражданин Ряков со словами «Слава Украине!». После этого мужчина был задержан. В отношении него составили протокол за дискредитацию армии России, однако суд его не удовлетворил.
Першин позднее как гражданское лицо обратился в суд с требованием обязать Рякова удалить видео инцидента с его участием, однако суд иск не поддержал.
В ответ на это Ряков предъявил иск полицейскому с требованием взыскать с него 50 тыс. рублей в возмещение расходов на адвоката. 7 августа суд частично удовлетворил его иск и постановил выплатить 36 тыс. рублей.
Сам Першин сообщил RT, что обжаловать решение суда не будет и готов выплатить эти деньги.
«Защитников у меня нет», — сказал он.
В начале января представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда «салютовали вермахту и частям СС».
Она добавила, что коллаборационисты приняли это приветствие «не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС».