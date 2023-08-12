Узнать больше

МВД обжаловало решение суда, обязавшего полицейского выплатить провокатору 36 тысяч рублей

Короткая ссылка
Управление МВД по Архангельской области подало жалобу на решение суда, обязавшего местного полицейского выплатить 36 тыс. рублей провокатору, выкрикнувшему лозунг украинских националистов.

Инцидент произошёл в марте 2022 года, когда к полицейскому Першину обратился гражданин Ряков со словами «Слава Украине!». После этого мужчина был задержан. В отношении него составили протокол за дискредитацию армии России, однако суд его не удовлетворил.

Першин позднее как гражданское лицо обратился в суд с требованием обязать Рякова удалить видео инцидента с его участием, однако суд иск не поддержал.

В ответ на это Ряков предъявил иск полицейскому с требованием взыскать с него 50 тыс. рублей в возмещение расходов на адвоката. 7 августа суд частично удовлетворил его иск и постановил выплатить 36 тыс. рублей.

Сам Першин сообщил RT, что обжаловать решение суда не будет и готов выплатить эти деньги.

«Защитников у меня нет», — сказал он.

В начале января представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что лозунг «Слава Украине! Героям слава!» использовали коллаборационисты в годы Второй мировой войны, когда «салютовали вермахту и частям СС».

Она добавила, что коллаборационисты приняли это приветствие «не просто для их внутреннего пользования, а для их идентификации перед гитлеровским СС».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить