Минцифры предложит поднять до 30 лет возраст предоставления отсрочки для айтишников
Об этом сообщил на форуме «Цифровая эволюция» министр Максут Шадаев.
«Минцифры готовит в связи с повышением призывного возраста предложение по корректировке указа», — цитирует его Интерфакс.
Министр напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.
4 августа президент подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста в стране до 30 лет.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.