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Минцифры предложит поднять до 30 лет возраст предоставления отсрочки для айтишников

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Минцифры России готовит изменения в указ президента о мерах поддержки IT-отрасли, ведомство предложит поднять до 30 лет возраст предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для сотрудников аккредитованных компаний.

Об этом сообщил на форуме «Цифровая эволюция» министр Максут Шадаев.

«Минцифры готовит в связи с повышением призывного возраста предложение по корректировке указа», — цитирует его Интерфакс.

Министр напомнил, что в действующем указе президента есть отдельный пункт об освобождении от призыва на срочную военную службу сотрудников IT-компаний с 18 до 27 лет.

4 августа президент подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста в стране до 30 лет.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2024 года, переходного периода не будет.

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