Крымских спортсменов и тренеров наградили в преддверии Дня физкультурника
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Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.
«Сегодня они демонстрируют силу духа, раскрывают свои лучшие качества не только в спорте. Спортсмены и тренеры Республики Крым участвуют в непростом и почётном деле защиты нашей Родины», — заявил глава республики.
Он поблагодарил спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор вручил награды спортсменам в преддверии Дня физкультурника.