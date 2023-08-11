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Крымских спортсменов и тренеров наградили в преддверии Дня физкультурника

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Глава Крыма Сергей Аксёнов вручил награды спортсменам и тренерам в преддверии Дня физкультурника.
Крымских спортсменов и тренеров наградили в преддверии Дня физкультурника
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал Аксёнова.

«Сегодня они демонстрируют силу духа, раскрывают свои лучшие качества не только в спорте. Спортсмены и тренеры Республики Крым участвуют в непростом и почётном деле защиты нашей Родины», — заявил глава республики.

Он поблагодарил спортсменов, тренеров и ветеранов спорта за самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Тюменской области Александр Моор вручил награды спортсменам в преддверии Дня физкультурника.

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