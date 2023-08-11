В Саратове произошёл пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью

Склад с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелся в Саратове на площади 200 кв. м.

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 15:41 мск. На месте работают 11 единиц пожарной техники. По предположительной информации, горит склад с этиловым спиртом.

«Произошло загорание склада с ЛВЖ на площади 200 кв. м. Склад кирпичный, переменной этажности», — завили в пресс-службе.

10 августа сообщалось о пожаре на территории автосервиса в подмосковном Домодедове.