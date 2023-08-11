Узнать больше

В Саратове произошёл пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью

Короткая ссылка
Склад с легковоспламеняющейся жидкостью (ЛВЖ) загорелся в Саратове на площади 200 кв. м.
В Саратове произошёл пожар на складе с легковоспламеняющейся жидкостью
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре поступило в 15:41 мск. На месте работают 11 единиц пожарной техники. По предположительной информации, горит склад с этиловым спиртом.

«Произошло загорание склада с ЛВЖ на площади 200 кв. м. Склад кирпичный, переменной этажности», — завили в пресс-службе.

10 августа сообщалось о пожаре на территории автосервиса в подмосковном Домодедове.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить