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Строительство первых 11 станций Троицкой линии планируют завершить к концу 2024 года

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Строительство первых 11 станций Троицкой линии Московского метрополитена планируют завершить к концу 2024 года, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Строительство первых 11 станций Троицкой линии планируют завершить к концу 2024 года
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» Бочкарёв напомнил, что первый участок пройдёт от станции «ЗИЛ» до станции «Коммунарка».

«Мы планируем... к концу [2024-го] года попытаться завершить все уже строительные работы и подготовить объект к пуску в эксплуатацию. Тоже для нас большой проект: никогда в Москве одновременно 11 [станций] ещё не запускалось», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что сразу после этого начнётся проектирование и подготовка площадок под строительство ещё шести станций.

Общая протяжённость всей линии должна составить 42 км.

Ранее, по сообщениям НСН, Сергей Собянин рассказал, что в Москве установят ещё 250 новых зарядных станций (ЭЗС) для электромобилей.

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