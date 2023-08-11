СК России: в Подмосковье мужчина залез в дом через окно и попытался изнасиловать хозяйку

Гражданин одной из среднеазиатских республик забрался в частный дом в Московской области через открытое окно и попытался изнасиловать хозяйку.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК России.

Следствие сообщает, что инцидент произошёл ночью 10 августа в Раменском. В комнату успел прибежать муж женщины, он остановил злоумышленника.

«Задержан 37-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он подозревается в покушении на совершение преступления против половой свободы местной жительницы, а также в незаконном проникновении в жилище (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131, ч. 1 ст. 139 УК России)», — говорится в заявлении.

Ранее в Белгороде 42-летнему мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы.