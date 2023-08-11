Узнать больше

Проектный офис «Молодёжь Москвы» реализует 68 лучших идей жителей столицы

Короткая ссылка
Проектный офис «Молодёжь Москвы» реализует 68 лучших идей, которые были предложены на платформе «Город идей», заявила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.
Проектный офис «Молодёжь Москвы» реализует 68 лучших идей жителей столицы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москвичи очень любят свой город, это можно заметить по тому количеству предложений, которые поступили на платформу. Все они направлены на развитие столицы в разных сферах: социальной, культурной, спортивной и других», — сказала Драгунова.

Всего было предложено 1145 идей.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут молодёжный конкурс по созданию видео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить