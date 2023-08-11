Проектный офис «Молодёжь Москвы» реализует 68 лучших идей жителей столицы
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Москвичи очень любят свой город, это можно заметить по тому количеству предложений, которые поступили на платформу. Все они направлены на развитие столицы в разных сферах: социальной, культурной, спортивной и других», — сказала Драгунова.
Всего было предложено 1145 идей.
Ранее сообщалось, что в Москве проведут молодёжный конкурс по созданию видео.