Проектный офис «Молодёжь Москвы» реализует 68 лучших идей жителей столицы

Проектный офис «Молодёжь Москвы» реализует 68 лучших идей, которые были предложены на платформе «Город идей», заявила глава комитета общественных связей и молодёжной политики Екатерина Драгунова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Москвичи очень любят свой город, это можно заметить по тому количеству предложений, которые поступили на платформу. Все они направлены на развитие столицы в разных сферах: социальной, культурной, спортивной и других», — сказала Драгунова.

Всего было предложено 1145 идей.

Ранее сообщалось, что в Москве проведут молодёжный конкурс по созданию видео.