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В Калужской области вернули электричество большинству потребителей после ЧП на подстанции

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе восстановили энергоснабжение в большинстве населённых пунктов после ЧП на подстанции.
В Калужской области вернули электричество большинству потребителей после ЧП на подстанции
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём Telegram.

«На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населённых пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва», — указал губернатор.

По его словам, ожидается, что к 14:00 энергоснабжение будет восстановлено в полном объёме.

Ранее Шапша сообщил, что попадание молнии стало предварительной причиной пожара на электрической подстанции в селе Росва.

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