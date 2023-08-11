В Калужской области вернули электричество большинству потребителей после ЧП на подстанции
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram.
«На настоящий момент восстановлено энергоснабжение большей части населённых пунктов, которые остались без электричества в результате пожара на подстанции в селе Росва», — указал губернатор.
По его словам, ожидается, что к 14:00 энергоснабжение будет восстановлено в полном объёме.
Ранее Шапша сообщил, что попадание молнии стало предварительной причиной пожара на электрической подстанции в селе Росва.