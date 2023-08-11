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В Приморье двух мальчиков затянуло потоком воды в трубу, дети погибли

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В Приморском крае в селе Дальзаводское Хорольского района поток воды затянул в трубу двух братьев 10 и 12 лет. В результате ЧП дети погибли.
В Приморье двух мальчиков затянуло потоком воды в трубу, дети погибли
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru.

По предварительной информации, два брата были на обочине дороги.

Ребята заигрались, одного из них затянуло в водопропускную трубу потоком воды, разлившейся в результате паводка. Второй мальчик бросился на помощь, но тоже погиб.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона, дежурные силы и средства Приморской базы авиационной, наземной охраны и защиты лесов могут привлечь для помощи оперативным службам региона в ликвидации последствий тайфуна «Ханун», обрушившегося на регион. 

В начале августа из-за тайфуна «Ханун» в Японии, по последним данным, погибли два человека.

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