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Очевидец назвал мощным взрыв в районе Карамышевской набережной в Москве

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Ксения Калинкина
Очевидец Юрий рассказал RT, что взрыв «в районе Живописного моста», как ранее сообщали СМИ, на самом деле произошёл чуть дальше, в нескольких километрах от этой постройки. По его словам, взрыв был мощным, а после него в небо поднялось облако белого дыма.
Очевидец назвал мощным взрыв в районе Карамышевской набережной в Москве
  • РИА Новости

«Я сейчас был на гребном канале, и все мы услышали взрыв, увидели столб дыма, больше ничего конкретного», — сказал он. 

По словам собеседника RT, инцидент произошёл не непосредственно у Живописного моста, а чуть дальше, «километрах в трёх-четырёх от него», в районе Карамышевской набережной.

«Сейчас чемпионат России проводится на гребном канале, и мы даже удивились — такой мощный был взрыв. А после него белый дым поднялся вверх. Пролетающих мимо летательных аппаратов не видели и ничего такого не слышали», — резюмировал очевидец.

Ранее сообщалось, что рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве был слышен взрыв.

Некоторые СМИ писали, что ЧП могло произойти «в районе Живописного моста».

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