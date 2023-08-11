Очевидец назвал мощным взрыв в районе Карамышевской набережной в Москве
- РИА Новости
«Я сейчас был на гребном канале, и все мы услышали взрыв, увидели столб дыма, больше ничего конкретного», — сказал он.
По словам собеседника RT, инцидент произошёл не непосредственно у Живописного моста, а чуть дальше, «километрах в трёх-четырёх от него», в районе Карамышевской набережной.
«Сейчас чемпионат России проводится на гребном канале, и мы даже удивились — такой мощный был взрыв. А после него белый дым поднялся вверх. Пролетающих мимо летательных аппаратов не видели и ничего такого не слышали», — резюмировал очевидец.
Ранее сообщалось, что рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве был слышен взрыв.
Некоторые СМИ писали, что ЧП могло произойти «в районе Живописного моста».