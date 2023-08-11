Автоэксперты дали советы начинающим водителям по подготовке к путешествию на машине

Эксперты сервиса «СберАвто» дали советы начинающим автопутешественникам по подготовке к длительной поездке.

Об этом пишет газета «Известия».

Новичкам стоит преодолевать за день не более 500 км — это позволит адаптироваться к ритму продолжительных поездок, отметили эксперты. Остановки следует делать каждые 4—5 часов.

В бюджете путешествия необходимо запланировать траты на техническую подготовку автомобиля и сопутствующие расходы (бензин, платные дороги и парковки).

Если путь пролегает через участки платных дорог, то лучше заранее приобрести транспондер, — это поможет сэкономить деньги (при оплате через устройство положена скидка) и время, напомнили в сервисе.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что в текущий момент отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.