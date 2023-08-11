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Приложение «Авито» вернули в Google Play

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Приложение российского интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» вернули в Google Play спустя несколько часов отсутствия.
Приложение «Авито» вернули в Google Play
  • globallookpress.com
  • © Sergey Petrov

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Всё, заработало. Нас вернули в Google Play», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее стало известно, что «Авито» исчезло из магазина приложений для Android Google Play.

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