Приложение «Авито» вернули в Google Play

Приложение российского интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» вернули в Google Play спустя несколько часов отсутствия.

globallookpress.com

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Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Всё, заработало. Нас вернули в Google Play», — приводит заявление РИА Новости. Ранее стало известно, что «Авито» исчезло из магазина приложений для Android Google Play.