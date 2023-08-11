Приложение «Авито» вернули в Google Play
Приложение российского интернет-сервиса для размещения объявлений «Авито» вернули в Google Play спустя несколько часов отсутствия.
- globallookpress.com
- © Sergey Petrov
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Всё, заработало. Нас вернули в Google Play», — приводит заявление РИА Новости.
Ранее стало известно, что «Авито» исчезло из магазина приложений для Android Google Play.
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